matriarhat

Анастасия matriarhat

 
39 летРоссия/Железнодорожный
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Высокая скорость работы, безупречная грамотность
Отзывы заказчиков
mnzi-web
Алексей 
39 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1
6 баллов
9 лет назад
Вычитать и проверить текст
Было задание вычитать текст исправить речевые ошибки и грамматические. Долго торговалась. В итоге сделала все тяп-ляп. Половина ошибок не исправлена, плюс добавились новые. Пришлось переделывать у другого исполнителя, но деньги я все равно заплатил. Не рекомендую.
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Много статей каждый день
Таких как Настя больше нет!..у вас нет, а у меня есть) И вам не рекомендую, самому нужна ! =)
Крайне положительные впечатления! Открытый контакт, четкая постановка, адекватные требования, оплата без нареканий - всем бы таких заказчиков :)
Ответный отзыв
nc2009
Петр 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Написание текстов женской тематики под ключи
Рекомендую!
Чудесный заказчик - лаконичный, честный и всегда на связи. Очень довольна сотрудничеством )
Ответный отзыв
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Описания для товаров ИМ
Несмотря на то, что объем работы был достаточно большой, Анастасия выполнила его очень быстро, а самое главное - качественно! Я очень рада, что смогла найти понимающего и грамотного копирайтера. Спасибо Вам большое за помощь!
Прекрасный заказчик! Конкретный, тактичный и ответственный, очень довольна :)
Ответный отзыв
BlogWork
Иван 
35 летТаиланд
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Нужны поздравления в стихах с разными праздниками
Постоянно заказываю у Анастасии тексты и стихи для своих сайтов. Отличный исполнитель и просто хороший человек. Всем советую с ней работать.
Прекрасный партнер. Четкая постановка задач, своевременная оплата, очень рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв(-1)
от $1
нет рейтинга