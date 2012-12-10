Анастасия matriarhatmatriarhat
39 летРоссия/Железнодорожный
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
6 баллов
9 лет назад
Было задание вычитать текст исправить речевые ошибки и грамматические. Долго торговалась. В итоге сделала все тяп-ляп. Половина ошибок не исправлена, плюс добавились новые. Пришлось переделывать у другого исполнителя, но деньги я все равно заплатил. Не рекомендую.
$20
10 баллов
9 лет назад
Таких как Настя больше нет!..у вас нет, а у меня есть) И вам не рекомендую, самому нужна ! =)
Ответный отзыв
Крайне положительные впечатления! Открытый контакт, четкая постановка, адекватные требования, оплата без нареканий - всем бы таких заказчиков :)
$5
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Чудесный заказчик - лаконичный, честный и всегда на связи. Очень довольна сотрудничеством )
$40
10 баллов
11 лет назад
Несмотря на то, что объем работы был достаточно большой, Анастасия выполнила его очень быстро, а самое главное - качественно! Я очень рада, что смогла найти понимающего и грамотного копирайтера. Спасибо Вам большое за помощь!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Конкретный, тактичный и ответственный, очень довольна :)
$1
10 баллов
11 лет назад
Постоянно заказываю у Анастасии тексты и стихи для своих сайтов. Отличный исполнитель и просто хороший человек. Всем советую с ней работать.
Ответный отзыв
Прекрасный партнер. Четкая постановка задач, своевременная оплата, очень рекомендую.
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв(-1)
от $1
нет рейтинга