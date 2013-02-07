Описания для товаров ИМ

Добрый день. Ищется копирайтер, способный написать тексты для хостинг компании. Нужно будет составить тексты на тему технологий, преимуществ, интересно написать о компании. Очень важно, чтобы у копирайтеры был подобный опыт уже в прошлом. Пожалуйста, присылайте свои заявки, а ...