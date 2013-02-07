Описания для товаров ИМ

$50
КопирайтингЗавершен4 заявки243 просмотра
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Здравствуйте! Требуется исполнитель для описания товаров интернет-магазина.

Статьи должны быть около 1000 символов с парой ключевых слов.

Всего товаров около 40, за каждое 30 рублей.

Оплатить могу только на карточку Сбербанка.

За какой срок готовы описать все товары и согласны ли написать тестовую (оплачиваемую) статью?

P.S. Не пишите в приват.

11 лет назад
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
matriarhat
Анастасия 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$40
3 дня
Несмотря на то, что объем работы был достаточно большой, Анастасия выполнила его очень быстро, а самое главное - качественно! Я очень рада, что смогла найти понимающего и грамотного копирайтера. Спасибо Вам большое за помощь!
Прекрасный заказчик! Конкретный, тактичный и ответственный, очень довольна :)
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