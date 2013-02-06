Написание текстов для хостинга

Добрый день. Ищется копирайтер, способный написать тексты для хостинг компании.

Нужно будет составить тексты на тему технологий, преимуществ, интересно написать о компании.

Очень важно, чтобы у копирайтеры был подобный опыт уже в прошлом.

Пожалуйста, присылайте свои заявки, а также ссылки на примеры текстов на подобного рода темы.

В случае, если кандидат выполнит работу успешно, ему будет предложено еще два похожих проекта.