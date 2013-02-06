Короткое описание сайта на английском

Нужен рерайт текста. 3000 символов. Текст должен стать уникальным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно написать текст из 200 слов. используя заданные ключевые слова.
на идеально хорошем английском
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Написать о преимуществах продукции Maxus Копирайт. 4000 знаков Вот материалы http://maxus.com.ua/ru/blog/category/articles/ Вот ключевые слова для статьи maxus led led maxus led лампы maxus светодиодные лампы maxus maxus лампы светодиодные лампы максус энергосберегающие лампы maxus лед лампы максус led лампочки maxus лампочки энергосберегающие maxus энергосберегающие лампы максус эконом лампы maxus минимальная ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
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