Тексты для сайта. Тематика - бытовая электроника

Я ищу адекватного человека, заинтересованного в своем профессиональном росте. Что я могу предложить такому копирайтеру? — Интересные заказы на разнообразные темы; — 50% предоплату; — Расценки: рерайтинг 25р – 1 тыс, копирайтинг 50р ...
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Требуется написать 80 текстов.
Требования:
1. тексты для продвижения, т.е. необходимо использование
фразы — запроса.
2. заданная тематика — бытовая электроника.
3. размер 4 абзаца, 8 предложений.
4. связность текста.
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