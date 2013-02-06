Партизанский маркетинг

$500
КопирайтингЗакрыт1 заявка416 просмотров
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Нужны исполнители со старыми регистрациями на перечисленных ниже форумах. Для написания постов.

Требования: Вашему Нику от 1 месяца и у вас уже есть более 10 постов на этом форуме.

Оплата за каждый пост достойная.

Список форумов:

1. http://lol-game.ru/forum/

2. http://forums.goha.ru/forumdisplay_0_0_3

3.http://forum.sc2tv.ru/

4. http://horadric.ru/forum/

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6.http://forums.ferra.ru/

7.http://forum.3dnews.ru/

8.http://www.thg.ru/forum/

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Жду ваши отклики.

11 лет назад
Lenochok
Елена 
55 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
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