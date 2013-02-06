Начинающим мастерам пера

КопирайтингЗакрыт49 заявок601 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я ищу адекватного человека, заинтересованного в своем профессиональном росте.

Что я могу предложить такому копирайтеру?

— Интересные заказы на разнообразные темы;

— 50% предоплату;

— Расценки: рерайтинг 25р – 1 тыс, копирайтинг 50р – 1тыс;

— Обучение и перспективу роста.

Что я требую от соискателя?

— Грамотность и умение ясно излагать свои мысли;

— Хороший слог;

— Наличие хотя бы нескольких работ в портфолио;

— Умение самостоятельно искать и анализировать информацию;

— Пунктуальность и ответственность;

— Наличие «Скайпа».

Оставляйте заявки, с заинтересовавшими меня кандидатами я свяжусь самостоятельно.

11 лет назад
weleyar
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужны статьи о теннисе

    $9

    Нужны статьи о теннисе. 6 штук по 2000 символов. Рерайт по адвего. Исходники дам. Сроки: желательно сегодня, но особой срочности нет. Предлагайте цену. Так как работа очень простая, приоритет по ней.

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищется копирайтер на медицинскую тему

    Необходим копирайт/рерайт статей на медицинскую тематику. Предоставлю ключевые слова для использования при написании статей. Объем 2-6к знаков, в зависимости от темы/кол-ва ключевых слов. Для начала необходимо 30 статей. Примерный бюджет 40р. за 1000 знаков. Приоритет отдается исполнителю ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Выбор свадебного платья

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен проблемный материал об ипотеке

    $10

    Нужна реальная душераздирающая история о том, как по трагическим обстоятельством человек стал не в состоянии платить ипотеку и его выселяют из квартиры, или ещё какая-то проблемная истории, связанные с ипотекой. История должна быть ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статью "Как необычно отметить выпускной"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Как провести бюджетную свадьбу"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Сколько нужно денег на свадьбу"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Выбор места для юбилея"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать статью "Где сделать свадебную прическу"

    Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад