Листовка Сябер для клиентов

Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...
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Необходимо разработать структуру и написать тексты для листовки / буклета.
Срок сдачи работы 7 Февраля.
Все материалы — необходимые для написания текстов, будут предоставлены выбранному исполнителю.
Необходимо написание текстов для листовки по продукту Чая "Сябер" для конечных клиентов на основании партнерсокй листовки.
Важно — вся информация и материалы и текст самой листовки на Украинском языке. Соответственно приглашаются только работающие с данным языком.
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