Листовка Сябер для клиентов

КопирайтингЗавершен1 заявка74 просмотра
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Необходимо разработать структуру и написать тексты для листовки / буклета.

Срок сдачи работы 7 Февраля.

Все материалы — необходимые для написания текстов, будут предоставлены выбранному исполнителю.

Необходимо написание текстов для листовки по продукту Чая "Сябер" для конечных клиентов на основании партнерсокй листовки.

Важно — вся информация и материалы и текст самой листовки на Украинском языке. Соответственно приглашаются только работающие с данным языком.

11 лет назад
8cup
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделано очаровательно и быстро! Работаю с Александром не первый раз, доволен сотрудничеством и рекомендую другим заказчикам. Алексей
Мне очень нравиться работать с Алексеем) Это уже не первый проект который я выполняю для него, и Алексей проявил себя очень ответственным и просто замечательным заказчиком, который уважает чужой труд, все вовремя оплачивает и прислушивается к мнению работника. Работать с ним - одно удовольствие! :)
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