Листовка Сябер для клиентов

Мне очень нравиться работать с Алексеем) Это уже не первый проект который я выполняю для него, и Алексей проявил себя очень ответственным и просто замечательным заказчиком, который уважает чужой труд, все вовремя оплачивает и прислушивается к мнению работника. Работать с ним - одно удовольствие! :)