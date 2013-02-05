Описание услуг сайта компьютерной помощь

КопирайтингЗакрыт9 заявок152 просмотра
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Требуется описать услуги компьютерной помощи для сайта. Во вложенном файле желтым выделены основные темы до 1500 символов. Остальные до 500 символов. В тех в которых описание имеется необходим рерайтинг.

11 лет назад
den114
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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