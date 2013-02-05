Описание услуг сайта компьютерной помощь

Необходимо написание статьи для информационного портала. Тематика портала – поиск и выбор услуг на мероприятия. Требования к тексту: 1. Грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические не нужны) 2. Понимание и максимальное изложение тематики (не надо лить воду) 3. Структурность (текст должен легко восприниматься ...
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Требуется описать услуги компьютерной помощи для сайта. Во вложенном файле желтым выделены основные темы до 1500 символов. Остальные до 500 символов. В тех в которых описание имеется необходим рерайтинг.
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