Авторы рекламных текстов (полиграфия)

КопирайтингЗакрыт4 заявки475 просмотров
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Требуются хорошие авторы с опытом написания текстов для брошюр, листовок, рекламных проспектов.

Пожалуйста, указывайте в заявке:

1) темы работ

2) примеры - ссылками на конкретные работы, а не на портфолио

3) цены

Огромная просьба: пишите ответы только в проекте, а не в личку или скайп. Спасибо

11 лет назад
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад