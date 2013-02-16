Написать пресс релиз

$50
КопирайтингЗавершен6 заявок164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать правильный ,интересны пресс релиз .до 5000тыс знаков

11 лет назад
Olala19
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
21 отзыв(-3)
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Ок
Все ок.
  • Похожие заказы

  • Ищу контенщика-рерайтера

    Здраствуйте. Нужен человек, который может писать обычные простые тексты или делать не сложный рерайт. Цены сразу указывайте, выше 30р, можете не писать. А и тексты по 700 знаков, так что сразу уточняйте цена за данный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать продающий текст

    $50

    Нужно написать альтернативный вариант продающего текста для инфо продукта http://delay-business.ru/courses/courses-pack-4-discount/, для параллельной работы - хотим сравнить конверсию разных текстов. В тексте нужно поработать с мотивацией, побуждением к действию, поэкспериментировать с заголовком. От Вас — опыт работы, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • На проект (3-4 мес) 3 копирайтера

    $660

    Здравствуйте уважаемые коллеги! Мы туристическая компания, в г. Москва, на рынке 5 лет. нам нужны 3 копирайтера на проект 3-4 мес, оклад 20 000т.р в мес, вебмани/альфа-банк. Задача сводится к написанию уникальных-полезных текстов, в день выдавать от ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задачи для копирайтера (сайт по продаже мебели)

    Требуется копирайтер, ранее работавший с сайтами мебельной тематики. Необходимы услуги по seo-копирайту, рерайту и просто написанию описаний для интернет-магазинов по продаже кухонь. Подробности сообщу в личку.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад