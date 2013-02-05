Ищу контенщика-рерайтера

КопирайтингЗавершен26 заявок430 просмотров
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Здраствуйте. Нужен человек, который может писать обычные простые тексты или делать не сложный рерайт.

Цены сразу указывайте, выше 30р, можете не писать. А и тексты по 700 знаков, так что сразу уточняйте цена за данный обьем.

11 лет назад
ofyk
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kopyraiter
Денис 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$1
90 дней
Очень ответственный человек, тексты качественные. С учетом всех моих пожеланий справился. Хорошая работа, продолжаем сотрудничать.
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