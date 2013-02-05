Требуется написать сценарии к 5 видеороликам по шаблону на тему дня всех влюбленных.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Копирайт \ Рерайт
Технический текст про приборы, оборудование. Что бы у технарей уши не вяли и поисковикам нравилось.
- Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать альтернативный вариант продающего текста для инфо продукта http://delay-business.ru/courses/courses-pack-4-discount/, для параллельной работы - хотим сравнить конверсию разных текстов. В тексте нужно поработать с мотивацией, побуждением к действию, поэкспериментировать с заголовком. От Вас — опыт работы, ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужен несложный рерайт медицинского текста (несколько статей). Исходники дам. Жду заявок желающих.Завершен11 лет назад
- $660
Здравствуйте уважаемые коллеги! Мы туристическая компания, в г. Москва, на рынке 5 лет. нам нужны 3 копирайтера на проект 3-4 мес, оклад 20 000т.р в мес, вебмани/альфа-банк. Задача сводится к написанию уникальных-полезных текстов, в день выдавать от ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтер, ранее работавший с сайтами мебельной тематики. Необходимы услуги по seo-копирайту, рерайту и просто написанию описаний для интернет-магазинов по продаже кухонь. Подробности сообщу в личку.Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужны отзывы на маркете. Оплата 30 рублей за один опубликованный отзыв. ОПЛАТА на 5-й день после публикаци отзыва,Яндекс деньгами или на номер телефона. Все общение тут на сайте почт не нужноКопирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужна одна уник статья на 2000 символов + 9 рерайтов на эту статью по 2000 символов Все 100% уник по версии http://miratools.ru/Promo.aspx Тематика: Установка пассажирских и грузовых лифтов по мотивам сайта http://www.eurolift.com.ua/Завершен11 лет назад
- $330
На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер, Вы будете создавать акции для сайта скидок. Каждая акция состоит из: — заполнения данных (размер скидки, город публикации и пр.) — текстовое описание акции (требуется навык копирайтера легких мотивирующих текстов) — подбор и ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен новичок копирайтер или рерайтер для написания положительных отзывов про мед.препарат. Отзывов нужно очень много. Возможно сотрудничество на постоянной основе не только для написания отзывов. ICQ 676999413Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад