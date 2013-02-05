Контент-менеджер (рерайт, фотошоп)

Нужен копирайтер для написания статей для женского сайта. Темы: 1. мода 2. астрология 3. магия 4. знаменитости 5. карьера женщины 6. хобби и увлечения (коллекционирование, путешествие) 7. здоровый образ жизни (диеты, вредные привычки, правильное питание) Статьи должны иметь не менее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер,
Вы будете создавать акции для сайта скидок. Каждая акция состоит из:
— заполнения данных (размер скидки, город публикации и пр.)
— текстовое описание акции (требуется навык копирайтера легких мотивирующих текстов)
— подбор и обработка клипарта под шаблон (требуется навык фотошопера-любителя)
Знание основ фотошопа и видение целостной картинки обязательно т.е. нам не нужен только копирайтер, или только фотошопер, вы должны уметь писать или переписывать текст, а также уверенно пользоваться фотошопом.
Примерный график работы, день / вечер (5000р.) два через два (5000р.) или полный рабочий день с плавающими выходными (10000р.). Оплата любым удобным способом.
Все объясним и скажем что нужно делать. Нам нужны серьезные люди, поэтому если вы не уверены что сможете приступить к работе уже завтра просьба не писать.
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