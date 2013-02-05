Контент-менеджер (рерайт, фотошоп)

$330
КопирайтингЗакрыт16 заявок403 просмотра
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На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер,

Вы будете создавать акции для сайта скидок. Каждая акция состоит из:

— заполнения данных (размер скидки, город публикации и пр.)

— текстовое описание акции (требуется навык копирайтера легких мотивирующих текстов)

— подбор и обработка клипарта под шаблон (требуется навык фотошопера-любителя)

Знание основ фотошопа и видение целостной картинки обязательно т.е. нам не нужен только копирайтер, или только фотошопер, вы должны уметь писать или переписывать текст, а также уверенно пользоваться фотошопом.

Примерный график работы, день / вечер (5000р.) два через два (5000р.) или полный рабочий день с плавающими выходными (10000р.). Оплата любым удобным способом.

Все объясним и скажем что нужно делать. Нам нужны серьезные люди, поэтому если вы не уверены что сможете приступить к работе уже завтра просьба не писать.

11 лет назад
VRNGID
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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