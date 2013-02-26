Статьи для СЕО-блога

1 статья на 2500 символов с пробелами для рубрики СЕО блога Zaruka.ru;

1 статья на 2500 символов с пробелами для рубрики Технологии блога Zaruka.ru

Для каждой статьи Вы сами выбираете ключевое слово(фразу) через http://wordstat.yandex.ru/ Пишете статью, равномерно употребляя выбранное ключевое слово. Очень хорошо, если получится употребить его и в названии. Всего в статье оно должно встречаться примерно 4-6 раз (чем больше фраза, тем меньшее кол-во раз ее можно употребить).

Срок выполнения - до 9.02.2012