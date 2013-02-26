Статьи для СЕО-блога

Требуется написать адекватный хелп по конкретному товару (мобильная техника), находя решение популярных проблем, связанных с этим товаром, и используя ключевые слова. Формат: проблема - решение. По каждому товару 10 проблем. Общий объем текста - примерно 2,5 ...
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1 статья на 2500 символов с пробелами для рубрики СЕО блога Zaruka.ru;
1 статья на 2500 символов с пробелами для рубрики Технологии блога Zaruka.ru
Для каждой статьи Вы сами выбираете ключевое слово(фразу) через http://wordstat.yandex.ru/ Пишете статью, равномерно употребляя выбранное ключевое слово. Очень хорошо, если получится употребить его и в названии. Всего в статье оно должно встречаться примерно 4-6 раз (чем больше фраза, тем меньшее кол-во раз ее можно употребить).
Срок выполнения - до 9.02.2012
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