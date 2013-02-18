Копирайтинг разнотематических статей (123 шт.)

Нужен исполнитель, который будет писать статьи по заказам с GoGetLinks. От исполнителя требуется умение размещать статьи в WordPress. Знание биржи GGL желательно, но не обязательно. Надо писать стать по 2000 симв. без пробелов. Средний объем ...
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Написать 123 разнотематических статьи в соответствии с требованиями ТЗ (прилагается к проекту). Минимальный общий объем текстов 246000 символов без пробелов, максимальный 307000.
Особенности:
1) Тексты не должны быть менее 2000 символов без пробелов (не включаем сюда заголовки)
2) Для telsgroup.ru - максимально качественные тексты, т.к. очень требовательный клиент.
3) Срок выполнения 18.02.2013
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