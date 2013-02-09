Уважаемые фрилансеры! Мне необходимы качественные статьи про кофемашины под ключи. Я предоставлю список ключей и диапазон количества символов, в который желательно уложиться (разброс между нижним и верхним значением в среднем 600–900 символов, например для одной статьи диапазон будет 2000–2800 символов).

Тип работы: рерайт

Источники: не предоставляются

Оплата: webmoney

Пожалуйста, сразу в заявке указывайте стоимость 1000 символов — мне будет проще выбрать исполнителя.