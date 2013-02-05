SEO-копирайтинг текстов помощи по товарам

Нужен исполнитель, который будет писать статьи по заказам с GoGetLinks. От исполнителя требуется умение размещать статьи в WordPress. Знание биржи GGL желательно, но не обязательно. Надо писать стать по 2000 симв. без пробелов. Средний объем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать адекватный хелп по конкретному товару (мобильная техника), находя решение популярных проблем, связанных с этим товаром, и используя ключевые слова.
Формат: проблема - решение. По каждому товару 10 проблем. Общий объем текста - примерно 2,5 тысячи знаков с пробелами.
Список товаров, проблем и ключевых слов выдается. Время работы по одной модели - не больше 2 дней.
1 модель - 200 рублей.
Обязательные требования:
- грамотный русский язык,
- опыт написания вменяемых SEO-текстов,
- портфолио (минимум 3 работы),
- умение пользоваться поисковыми системами и находить ответы на поставленные вопросы,
- умение укладываться в срок,
- внимание к деталям.
Портфолио присылайте на почту: [email protected]
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