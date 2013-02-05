SEO-копирайтинг текстов помощи по товарам

$130
КопирайтингЗакрыт4 заявки208 просмотров
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Требуется написать адекватный хелп по конкретному товару (мобильная техника), находя решение популярных проблем, связанных с этим товаром, и используя ключевые слова.

Формат: проблема - решение. По каждому товару 10 проблем. Общий объем текста - примерно 2,5 тысячи знаков с пробелами.

Список товаров, проблем и ключевых слов выдается. Время работы по одной модели - не больше 2 дней.

1 модель - 200 рублей.

Обязательные требования:

- грамотный русский язык,

- опыт написания вменяемых SEO-текстов,

- портфолио (минимум 3 работы),

- умение пользоваться поисковыми системами и находить ответы на поставленные вопросы,

- умение укладываться в срок,

- внимание к деталям.

Портфолио присылайте на почту: [email protected]

11 лет назад
evgenia_guru
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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