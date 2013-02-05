Нужен копирайтер текстов для сайтов

$250
КопирайтингЗакрыт37 заявок415 просмотров
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Нужен копирайтер для написания статей для женского сайта.

Темы:

1. мода

2. астрология

3. магия

4. знаменитости

5. карьера женщины

6. хобби и увлечения (коллекционирование, путешествие)

7. здоровый образ жизни (диеты, вредные привычки, правильное питание)

Статьи должны иметь не менее 2000 знаков без пробела с подобранным фото, проверенные на Адвего (Advego Plagiatus) 95-100% (на уникальность)

Качество: Статьи должны соответствовать ключевым словам. Фотографии должны быть качественными, подобранные в тему статей. Статьи с фотографиями должны добавляться через административную панель сайта (DLE)

Количество: не менее 10 статей в неделю.

Стоимость: Оплата 80 р. за статью Яндекс Деньги или 2,5 дол. WebMoney

Тестовое сотрудничество — 1 статья (оплачиваемая).

Если все хорошо — следующее тестовое сотрудничество — 5 статей (также оплачиваемых)

Надеюсь на долгосрочные отношения.

Наличие Skype приветствуется.

11 лет назад
natalimova
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
lubava_j
Любовь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$250
1 день
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