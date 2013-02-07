Рерайтинг 5 текстов про грузовики

КопирайтингЗавершен36 заявок285 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Ищу грамотного исполнителя для написания 5 текстов (рерайт). В каждый текст надо будет вписать 2-3 ключевых слова. Объем 1 текста 1500-1800 символов.

Тип работы: рерайт

Источники: предоставляются в виде ссылок на сайт с исходным текстом

Оплата: webmoney

Пожалуйста, сразу в заявке указывайте стоимость вашей работы и сроки выполнения.

Спасибо!

11 лет назад
d_ro
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex_Shik
Алексей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$9
1 день
Быстро, качественно. Без вопросов доработал упущенные моменты, которых не было в ТЗ.
Дарья хороший заказчик, подробное ТЗ. Без раздумий согласилась использование СБС, что показывает её со стороны надежного человека.
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