Рерайт для сайта ремонтно-отделочной тематики

Написать статьи состоящую из 11 абзацев для программы seogenerator http://www.seogenerator.ru/download/ автоматической генерации статей (см. http://zvirec.com/view_post.php?id=62). Работа кропотливая, но оплата будет соответствующая. Основные правила написания статьи 1. Статья должна описывать ресурс http://nature-photographing.com 2. В статье должны присутствовать 3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рерайт 15-20 текстов на тему ремонтно-отделочные работы квартир, домов офисов. Источники для рерайта - Ваш,после моего утверждения. Длинна одной статьи 2500-3000 знаков.
предложения можно оставлять ка здесь, так и на [email protected] Skype: fran_sDM
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен рерайт семи статей на таможенную тематику. Объем различный. Цена 25р за 1К, срок - сегодня.Завершен11 лет назад
- $50
Требуется для баннера формат 240х400 Пример http://clip.corp.mail.ru/clip/m0/1359367520-clip-27kb-pPwV0g8vXx0N.jpg текст об услугах VIP клиники психического здоровья. задачи: заметно, кратко, стимулирует желание кликнуть. для 2 баннеров одинаковых тексты разные: 1. лечение алкоголизма\запоя\помощь при наркомании. 2. лечение фобий, психических расстройств, тренинги личностного роста.Завершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Ищу грамотного исполнителя для написания 5 текстов (рерайт). В каждый текст надо будет вписать 2-3 ключевых слова. Объем 1 текста 1500-1800 символов. Тип работы: рерайт Источники: предоставляются в виде ссылок на сайт с исходным ...Завершен11 лет назад
- $130
Требуется написать адекватный хелп по конкретному товару (мобильная техника), находя решение популярных проблем, связанных с этим товаром, и используя ключевые слова. Формат: проблема - решение. По каждому товару 10 проблем. Общий объем текста - примерно 2,5 ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Мне необходимы качественные статьи про кофемашины под ключи. Я предоставлю список ключей и диапазон количества символов, в который желательно уложиться (разброс между нижним и верхним значением в среднем 600–900 символов, например для одной ...Завершен11 лет назад
Работа: приготовление рецептов, желательно придуманных самостоятельно. Фотоотчет по приготовлению (от 3 фото), описание, выкладывание на сайт. Периодичность: 1–2 рецепта в неделю. Требование: Умение вкусно приготовить, фантазийность, наличие красивой посуды, фотоаппарата. Приветствуются элементарные представления о здоровом ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Тему каждого конкретного текста сообщу исполнителю. Каждый текст - 2000 знаков. Темы будут схожи между собой, но сами тексты нужны уникальные. Бюджет: 100 р./1000 знаков. Сроки: до следующего понедельника. В личку не писать, только в проект.Копирайтинг56 заявокЗакрыт11 лет назад