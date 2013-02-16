Seo-рерайт

КопирайтингЗавершен2 заявки230 просмотров
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Написать статьи состоящую из 11 абзацев для программы seogenerator http://www.seogenerator.ru/download/ автоматической генерации статей (см. http://zvirec.com/view_post.php?id=62). Работа кропотливая, но оплата будет соответствующая.

Основные правила написания статьи

1. Статья должна описывать ресурс http://nature-photographing.com

2. В статье должны присутствовать 3 ключевых слова, обозначенные соответственно keyword1, keyword2 и keyword3 , находящиеся в разных местах статьи (в дальнейшем ключевое слово будет подставлено из списка)

3. Статья должна состоять из 11 абзацев, каждый абзац - не менее 120 символов (имеется в виду уже окончательный сгенерированный абзац программой seogenerator). Абзацы можно будет менять местами, при этом смысл статьи не должен изменяться.

5. Формат предложения должен соответствовать формату seogenerator.

Например

{У нас |В галереи фотографий|На сайте|На данном ресурсе|Уважаемые пользователь, здесь|Уважаемые господа, Вы зашли на сайт, где} {представлены|собраны|находятся|можно увидеть} keyword1.

После генерации получим длину - от 23 символов. Абзац должен содержать не менее 15 различных вхождений {} и [], а в каждом вхождении от 2-ух до 7 вариантов.

Рекомендуемые тематики абзацев:

1. У нас представлено

2. На сайте тчательно подобраны

3.В галере. вы можете добавить свои фото

4. Можно заказать у нас фото большого размера с доставкой по Украине и России

5. На сайте сделана попытка представить лучшие фото keyword2 России и Украины

6. О том как приятно смотреть фото природы - релаксировать и т.п.

7. О том, что на данном ресурсе можно скачать фото для обоев на рабочий стол

8. Нас так же находят по словам - keyword3

9. Смотрите так же ссылка на другие фото

10. О том что природа сама по себе бывает удивительной.

11. А том что фотографировать природу - удивительное, приятное и полезное занятие

Пример ключевых слов, которые будут подставлены вместо keyword1, keyword2, keyword3 (чтобы вы представляли):

фото цветов

фото зимы

фото животных

фото зимы на рабочий стол

фото комнатных цветов

прикольные фото животных

фото лета

фото птиц

фото зимнего леса

фото грибов

...

11 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Алёна отлично справилась с работой! Спасибо!
Было очень приятно сотрудничать. Чёткое ТЗ, своевременная оплата, хорошее отношение.
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