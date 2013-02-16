Seo-рерайт

Нужен рерайт семи статей на таможенную тематику. Объем различный. Цена 25р за 1К, срок - сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать статьи состоящую из 11 абзацев для программы seogenerator http://www.seogenerator.ru/download/ автоматической генерации статей (см. http://zvirec.com/view_post.php?id=62). Работа кропотливая, но оплата будет соответствующая.
Основные правила написания статьи
1. Статья должна описывать ресурс http://nature-photographing.com
2. В статье должны присутствовать 3 ключевых слова, обозначенные соответственно keyword1, keyword2 и keyword3 , находящиеся в разных местах статьи (в дальнейшем ключевое слово будет подставлено из списка)
3. Статья должна состоять из 11 абзацев, каждый абзац - не менее 120 символов (имеется в виду уже окончательный сгенерированный абзац программой seogenerator). Абзацы можно будет менять местами, при этом смысл статьи не должен изменяться.
5. Формат предложения должен соответствовать формату seogenerator.
Например
{У нас |В галереи фотографий|На сайте|На данном ресурсе|Уважаемые пользователь, здесь|Уважаемые господа, Вы зашли на сайт, где} {представлены|собраны|находятся|можно увидеть} keyword1.
После генерации получим длину - от 23 символов. Абзац должен содержать не менее 15 различных вхождений {} и [], а в каждом вхождении от 2-ух до 7 вариантов.
Рекомендуемые тематики абзацев:
1. У нас представлено
2. На сайте тчательно подобраны
3.В галере. вы можете добавить свои фото
4. Можно заказать у нас фото большого размера с доставкой по Украине и России
5. На сайте сделана попытка представить лучшие фото keyword2 России и Украины
6. О том как приятно смотреть фото природы - релаксировать и т.п.
7. О том, что на данном ресурсе можно скачать фото для обоев на рабочий стол
8. Нас так же находят по словам - keyword3
9. Смотрите так же ссылка на другие фото
10. О том что природа сама по себе бывает удивительной.
11. А том что фотографировать природу - удивительное, приятное и полезное занятие
Пример ключевых слов, которые будут подставлены вместо keyword1, keyword2, keyword3 (чтобы вы представляли):
фото цветов
фото зимы
фото животных
фото зимы на рабочий стол
фото комнатных цветов
прикольные фото животных
фото лета
фото птиц
фото зимнего леса
фото грибов
...
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