Seo-рерайт

Написать статьи состоящую из 11 абзацев для программы seogenerator http://www.seogenerator.ru/download/ автоматической генерации статей (см. http://zvirec.com/view_post.php?id=62). Работа кропотливая, но оплата будет соответствующая.

Основные правила написания статьи

1. Статья должна описывать ресурс http://nature-photographing.com

2. В статье должны присутствовать 3 ключевых слова, обозначенные соответственно keyword1, keyword2 и keyword3 , находящиеся в разных местах статьи (в дальнейшем ключевое слово будет подставлено из списка)

3. Статья должна состоять из 11 абзацев, каждый абзац - не менее 120 символов (имеется в виду уже окончательный сгенерированный абзац программой seogenerator). Абзацы можно будет менять местами, при этом смысл статьи не должен изменяться.

5. Формат предложения должен соответствовать формату seogenerator.

Например

{У нас |В галереи фотографий|На сайте|На данном ресурсе|Уважаемые пользователь, здесь|Уважаемые господа, Вы зашли на сайт, где} {представлены|собраны|находятся|можно увидеть} keyword1.

После генерации получим длину - от 23 символов. Абзац должен содержать не менее 15 различных вхождений {} и [], а в каждом вхождении от 2-ух до 7 вариантов.

Рекомендуемые тематики абзацев:

1. У нас представлено

2. На сайте тчательно подобраны

3.В галере. вы можете добавить свои фото

4. Можно заказать у нас фото большого размера с доставкой по Украине и России

5. На сайте сделана попытка представить лучшие фото keyword2 России и Украины

6. О том как приятно смотреть фото природы - релаксировать и т.п.

7. О том, что на данном ресурсе можно скачать фото для обоев на рабочий стол

8. Нас так же находят по словам - keyword3

9. Смотрите так же ссылка на другие фото

10. О том что природа сама по себе бывает удивительной.

11. А том что фотографировать природу - удивительное, приятное и полезное занятие

Пример ключевых слов, которые будут подставлены вместо keyword1, keyword2, keyword3 (чтобы вы представляли):

фото цветов

фото зимы

фото животных

фото зимы на рабочий стол

фото комнатных цветов

прикольные фото животных

фото лета

фото птиц

фото зимнего леса

фото грибов

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