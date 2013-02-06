Рерайт с исходниками медицинского текста

КопирайтингЗавершен35 заявок280 просмотров
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Здравствуйте. Нужен несложный рерайт медицинского текста (несколько статей). Исходники дам.

Жду заявок желающих.

11 лет назад
LANAP
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
samus_video
27 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$12
1 день
Александр прекрасный рерайтер. Задание было выполнено отлично, быстро, уникальность текстов высокая. Рекомендую Александра, как хорошего исполнителя!
Отличный заказчик. Было выдано чёткое ТЗ, после проверки выполнения задания сразу же произведена оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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