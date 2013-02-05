На проект (3-4 мес) 3 копирайтера

$660
КопирайтингЗакрыт22 заявки503 просмотра
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Здравствуйте уважаемые коллеги!

Мы туристическая компания, в г. Москва, на рынке 5 лет.

нам нужны 3 копирайтера на проект 3-4 мес, оклад 20 000т.р в мес, вебмани/альфа-банк.

Задача сводится к написанию уникальных-полезных текстов, в день выдавать от 50 000 символов. Рабочая неделя 5 дней. Т.е выходные ваши никто не планирует "съедать".

Ежедневно вечером либо утром до 12 сдается все что было написано вчера.Тематика - туризм.

Требования:

- желательно девушки, с интересом к путешествиям (т.е есть внутренний интерес познавать тонкости в тревел тематике)

- желание и умение писать грамотные тексты (т.е без грамматических и лексических ошибок). На самом деле тексты довольно простые и функционально-полезны - не более. Характеристика того или иного курорта/типа отдыха (например: семейные туры). Но, писать их такими чтоб они были интересны к прочтению: т.е из всего наличия в интернете текстов умение собрать воедино интересные факты об отелях, курортах, особенностях тех или иных типах туров.

- опыт в копирайтинге от 2х лет. Умение писать с вплетением ключевых слов по тексту.

- наличие времени т.е вы объективно отдаете себе отчет о том, что это проектная работа в которой важны сроки и объемы - первые 3 месяца т.е до мая надо выдать объем. Сделаете раньше не вопрос. Если сработаемся и у вас есть дальнейшее желание развиваться в тревел тематике - оставляем на постоянку. Люди нам всегда нужны. Внутри компании есть возможность переключаться на другие виды удаленных работ.

- здравомыслие, взрослый, серьезных подход к работе - т.е если вы по своим каким-то делам отлучаетесь - просто предупреждаете ( в жизни бывает разное). Без всяких отмораживаний и оправданий - "после..". Все взрослые и адекватные люди, от Вас - умение выстраивать четкие прозрачные конструктивные договоренности по любому вопросу. Нет не разрешаемых ситуаций. Мы не изверги, у нас не фабрика роботов.

- От вас должно быть понимание и объективная оценка, что если вы учитесь в универе, либо у вас есть какая-то работа, обе вы их не потянете, не обманывайте в первую очередь себя. На эту работу надо не менее 8 часов в сутки. Т.е полноценный рабочий день, пусть даже с перерывами. Это 480 минут в день.

СУТЬ задачи:

писать тексты которые будут не более 1000 символов, для упрощения задачи и возможности справится с объемами вам будут даны примеры - реально все проще, чем кажется если просчитать. Таких текстов надо 50 шт в день уникальных со вставкой ключевых слов.

Внимание: из головы брать ничего не надо. Все уже давно есть в интернете, ваша задача посмотреть на готовое пересказать это своими словами, с учетом вставки ключевых слов. Все тексты проходят проверку на уникальность.

По оплате: раз в месяц на вебмани, а лучше на альфа банк- прямым переводом на счет. Другие банки тоже не проблема, просто понадобится больше уточняющих реквизитов. Для начала можем оплачивать раз в неделю - при условии что вы справляетесь с объемами.

Всех желающих просьба отписаться под проектом.

11 лет назад
Sandrinya08
Сандра 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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