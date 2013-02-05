Исполнитель для написания отзывов о мед. препарате

На постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер, Вы будете создавать акции для сайта скидок. Каждая акция состоит из: — заполнения данных (размер скидки, город публикации и пр.) — текстовое описание акции (требуется навык копирайтера легких мотивирующих текстов) — подбор и ...
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Нужен новичок копирайтер или рерайтер для написания положительных отзывов про мед.препарат.
Отзывов нужно очень много.
Возможно сотрудничество на постоянной основе не только для написания отзывов.
ICQ 676999413
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