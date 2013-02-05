Исполнитель для написания отзывов о мед. препарате

$50
КопирайтингЗакрыт14 заявок283 просмотра
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Нужен новичок копирайтер или рерайтер для написания положительных отзывов про мед.препарат.

Отзывов нужно очень много.

Возможно сотрудничество на постоянной основе не только для написания отзывов.

ICQ 676999413

11 лет назад
MariiaGetman
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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