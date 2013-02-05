Авторы с опытом работы для СМИ

Требуются хорошие авторы с опытом работы для газет и журналов. Оплата - 2$ за 1000 знаков, темы - разные.

Пожалуйста, указывайте в заявке:

1) темы публикаций

2) примеры публикаций - ссылками на конкретные работы, а не на портфолио.

Огромная просьба: пишите ответы только в проекте, а не в личку или скайп. Спасибо