Авторы с опытом работы для СМИ

КопирайтингЗакрыт11 заявок280 просмотров
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Требуются хорошие авторы с опытом работы для газет и журналов. Оплата - 2$ за 1000 знаков, темы - разные.

Пожалуйста, указывайте в заявке:

1) темы публикаций

2) примеры публикаций - ссылками на конкретные работы, а не на портфолио.

Огромная просьба: пишите ответы только в проекте, а не в личку или скайп. Спасибо

11 лет назад
Dara_White
Анастасия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад