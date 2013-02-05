Нужен проблемный материал об ипотеке

Нужна реальная душераздирающая история о том, как по трагическим обстоятельством человек стал не в состоянии платить ипотеку и его выселяют из квартиры, или ещё какая-то проблемная истории, связанные с ипотекой. История должна быть свежая, человек и проблема реальные.Должны быть какие-то подтверждающие факты, что история РЕАЛЬНАЯ. К материалу нужно фото. Объём статьи- до 3000 знаков без проб. Предпочтетие к регионам – Воронежская обл.