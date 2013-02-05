Нужен проблемный материал об ипотеке

$10
КопирайтингЗакрыт3 заявки181 просмотр
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Нужна реальная душераздирающая история о том, как по трагическим обстоятельством человек стал не в состоянии платить ипотеку и его выселяют из квартиры, или ещё какая-то проблемная истории, связанные с ипотекой. История должна быть свежая, человек и проблема реальные.Должны быть какие-то подтверждающие факты, что история РЕАЛЬНАЯ. К материалу нужно фото. Объём статьи- до 3000 знаков без проб. Предпочтетие к регионам – Воронежская обл.

11 лет назад
Anastasi_10
Ася 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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