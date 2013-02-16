Статья продающая о продукции Maxus (лампы)

КопирайтингЗавершен23 заявки407 просмотров
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11 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
Boniel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
Очень доволен работой! Спасибо.
Осталась довольна сотрудничеством с Дмитрием! Четкое и грамотное ТЗ, своевременная оплата. Всем рекомендую этого заказчика, так как он отличается надежностью и профессиональным подходом к работе.
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