Рерайт текста

$5
КопирайтингЗавершен31 заявка285 просмотров
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Нужен рерайт текста. 3000 символов. Текст должен стать уникальным.

Рерайт текста
11 лет назад
zammm
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Boniel
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Очень приятно работать с Вами!! Всё сделано в срок и качественно!!
Кирилл замечательный заказчик! Порадовало приятное общение, профессиональный подход к работе, подробное ТЗ и предоплата! Всем рекомендую! И надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество.
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