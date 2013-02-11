Статья - описание фирмы производителя

КопирайтингЗавершен1 заявка93 просмотра
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Нужно написать 10 текстов-описаний фирмы- производителя. Размер 500-600 знаков.

11 лет назад
romaer
Роман 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alisa_odintsova
Алиса 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$15
3 дня
Спасибо за выполненую работу.
Спасибо за сотрудничество.
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