Рерайт статей. Тематика - бьюти

$250
КопирайтингЗакрыт40 заявок255 просмотров
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Написание СЕО-статей для рубрикатора. Замена существующего материала. Работы много)

Объем статей 2-3 тыс знаков.

Оплата 2-3 уе за 1000 знаков.

11 лет назад
NatashaR
Наталья 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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