Статьи о социальных сетях

1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 3000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика как в блогах http://ebayclub.livejournal.com, http://club.ebaytoday.ru/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / ebay ...
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Добрый день!
До следующего понедельника (11.02.2013) требуется написать 5-7 статей по тематике социальных сетей (в стиле "Как очистить свою стену в контакте". Объем каждой статьи - 3 тыс. знаков, для каждого текста требуется 2-3 скриншота. Цена за 1 статью с учетом иллюстраций - 100 рублей.
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