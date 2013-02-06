Требуется написание 10 сео-статей на строительную тематику, заточенные под ключевые запросы "ремонт квартир", "отделка" и т. д. Просьба пояснить стоимость за 1000 слов и сроки исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо писать много текстов, тематика — музыка.
Рерайт с исходника, быстрая оплата.
Работа найдется для всех! Объемы большие.
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