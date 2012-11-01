$500
Необходимо писать много текстов, тематика — музыка. Рерайт с исходника, быстрая оплата. Работа найдется для всех! Объемы большие.
Копирайтинг97 заявок
Закрыт
11 лет назад
Необходимо писать много текстов, тематика — музыка. Рерайт с исходника, быстрая оплата. Работа найдется для всех! Объемы большие.
каждодневный рерайт новостей. исходники есть, ключей нет, простейший рерайт, без изменения структуры новости. все предельно просто.
Нужны люди для рерайта новостей КАЖДЫЙ ДЕНЬ. количество новостей в день- неограниченно. чем больше- тем лучше. исходники есть, ключей нет. Постоянная основа.
Нужно много людей для описаний товаров (одежда). необходимо выполнить тестовое задание на 200 знаков. писать в личку
легкий рерайт без ключей с моим исходником. жду предложений.