Boss999

Аленсандра Луганова Boss999

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайтер

    $500

    Необходимо писать много текстов, тематика — музыка. Рерайт с исходника, быстрая оплата. Работа найдется для всех! Объемы большие.

    Копирайтинг97 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер новостей

    $250

    каждодневный рерайт новостей. исходники есть, ключей нет, простейший рерайт, без изменения структуры новости. все предельно просто.

    Копирайтинг61 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер новостей

    $250

    Нужны люди для рерайта новостей КАЖДЫЙ ДЕНЬ. количество новостей в день- неограниченно. чем больше- тем лучше. исходники есть, ключей нет. Постоянная основа.

    Копирайтинг75 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описания к товарам

    $1000

    Нужно много людей для описаний товаров (одежда). необходимо выполнить тестовое задание на 200 знаков. писать в личку

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт

    $50

    легкий рерайт без ключей с моим исходником. жду предложений.

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад