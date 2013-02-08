Необходимо подготовить 60 вопросов для интервью, по теме «Сломать или признать: многоквартирные дома на землях ИЖС» Интервью будет проводиться с одним из застройщиков таких домов. Вопросы могут быть острые, провокационные, технически сложные, т.е любые. работа не сложная, ...