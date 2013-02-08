Тексты

КопирайтингЗавершен38 заявок381 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток!

Для интернет-магазина женского белья нужно написать уникальный текст под список ключевиков.

А так же сделать рерайт текста под ключивики.

Жду предложения.

11 лет назад
sana244
Оксана 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Наталье за тексты, очень приятно читать. Оригинально и грамотно написано. Спасибо за сотрудничество! Будем сотрудничать.
Оксана — приятный и ответственный заказчик, одни позитивные впечатления от процесса сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Статьи о социальных сетях

    Добрый день! До следующего понедельника (11.02.2013) требуется написать 5-7 статей по тематике социальных сетей (в стиле "Как очистить свою стену в контакте". Объем каждой статьи - 3 тыс. знаков, для каждого текста требуется 2-3 скриншота. Цена ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание обзорных статей в блог

    1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 3000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика как в блогах http://ebayclub.livejournal.com, http://club.ebaytoday.ru/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / ebay ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер (Технический писатель)

    Задача: написание технических статей-обзоров по серверному и сетевому оборудованию, по технологиям, применяющимся в этом оборудовании и решениям на основе этого оборудования. Тематика: серверы, блейд-серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование ведущих производителей: IBM, Dell, HP, Cisco, Fujitsu. Источники ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно подготовить вопросы для интервью.

    Необходимо подготовить 60 вопросов для интервью, по теме «Сломать или признать: многоквартирные дома на землях ИЖС» Интервью будет проводиться с одним из застройщиков таких домов. Вопросы могут быть острые, провокационные, технически сложные, т.е любые. работа не сложная, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статья продающая о продукции Maxus (лампы)

    Написать о преимуществах продукции Maxus Копирайт. 4000 знаков Вот материалы http://maxus.com.ua/ru/blog/category/articles/ Вот ключевые слова для статьи maxus led led maxus led лампы maxus светодиодные лампы maxus maxus лампы светодиодные лампы максус энергосберегающие лампы maxus лед лампы максус led лампочки maxus лампочки энергосберегающие maxus энергосберегающие лампы максус эконом лампы maxus минимальная ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад