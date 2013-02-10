Рерайт главной страницы сайта

КопирайтингЗавершен12 заявок212 просмотров
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Необходимо сделать рерайт главной страницы сайта s-network.by

Интересует:

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- Сроки выполнения

- Уникальность текста 100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком и нести в себе смысловую нагрузку

Специфика сайта — натяжные потолки и двери, продажа и производство

Необходимо сделать рерайт с соответствующим вхождением ключей + дописать 800 символов

Ключи:

Натяжной потолок - 1 точное вхождение

Натяжные потолки в Минске - 2 точных вхождения

Натяжные потолки стоимость - 2 точных вхождения

Натяжные потолки в Минске стоимость - 1 точное вхождение

Натяжные потолки цены в Минске - 1 точное вхождение

Обязательно скачать файл в аттаче для выполнения задания!!!

11 лет назад
seomaxis
68 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
schik
60 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$2
2 дня
Всё отлично. Работа сделана быстро и качественно.
Еще раз убедилась, что с Максимом работать легко и приятно.
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