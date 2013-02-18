Здравствуйте!

Работала мастером по строительству, инженером по охране труда.

Пишу тексты с высокой уникальностью - 95 - 100%. Не признаю рерайт, сделанный путем перестановки слов и банального подбора синонимов.Четкой грани между рерайтом и копирайтом не выделяю, так как из исходных текстов только получаю информацию. Пишу SEO статьи, продающие тексты...

Предпочитаю строительную и производственную тематику, но это не принципиально. Писала для женского сайта, работала с разными темами - от исторической до "сад и огород".

Настроена на плодотворное и приятное сотрудничество.