Здравствуйте!
Работала мастером по строительству, инженером по охране труда.
Пишу тексты с высокой уникальностью - 95 - 100%. Не признаю рерайт, сделанный путем перестановки слов и банального подбора синонимов.Четкой грани между рерайтом и копирайтом не выделяю, так как из исходных текстов только получаю информацию. Пишу SEO статьи, продающие тексты...
Предпочитаю строительную и производственную тематику, но это не принципиально. Писала для женского сайта, работала с разными темами - от исторической до "сад и огород".
Настроена на плодотворное и приятное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
11 лет назад
Все как всегда, четко и в срок! Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Как всегда - четкое задание, быстрая и хорошая оплата. Спасибо Максиму.
$12
10 баллов
11 лет назад
В очередной раз получил от Ирины очень качественный текст в кратчайшие сроки. Очень рад сотрудничеству. Советую!
Ответный отзыв
С каждым новым заданием убеждаюсь в профессионализме заказчика. Оплачивается работа быстро. Я рада сотрудничеству.
$3
10 баллов
11 лет назад
Работа в очередной раз выполнена качественно и в обещанный срок! Очень рад сотрудничеству с Ириной!
Ответный отзыв
Все лучшие качества работодателя в одном заказчике - терпение, понимание, быстрая оплата. Рекомендую!
$1
10 баллов
11 лет назад
Четкое выполнение требований, работа качественная и в срок!
Ответный отзыв
Как всегда, задание было сформулировано четко и понятно, оплачена работа быстро. Достойный работодатель и приятный в общении.
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга