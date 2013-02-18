schik

Ирина Шило schik

 
60 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Здравствуйте!

Работала мастером по строительству, инженером по охране труда.

Пишу тексты с высокой уникальностью - 95 - 100%. Не признаю рерайт, сделанный путем перестановки слов и банального подбора синонимов.Четкой грани между рерайтом и копирайтом не выделяю, так как из исходных текстов только получаю информацию. Пишу SEO статьи, продающие тексты...

Предпочитаю строительную и производственную тематику, но это не принципиально. Писала для женского сайта, работала с разными темами - от исторической до "сад и огород".

Настроена на плодотворное и приятное сотрудничество.

Отзывы заказчиков
seomaxis
69 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Необходимо написание статей, качественно и быстро
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
seomaxis
69 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Необходим рерайт 10 статей, качественно и быстро
Все как всегда, четко и в срок! Все на высшем уровне!
Как всегда - четкое задание, быстрая и хорошая оплата. Спасибо Максиму.
Ответный отзыв
seomaxis
69 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Необходимо написание статей, качественно и быстро
В очередной раз получил от Ирины очень качественный текст в кратчайшие сроки. Очень рад сотрудничеству. Советую!
С каждым новым заданием убеждаюсь в профессионализме заказчика. Оплачивается работа быстро. Я рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
seomaxis
69 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Рерайт главной страницы сайта
Работа в очередной раз выполнена качественно и в обещанный срок! Очень рад сотрудничеству с Ириной!
Все лучшие качества работодателя в одном заказчике - терпение, понимание, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
seomaxis
69 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Исполнитель для написание статей
Четкое выполнение требований, работа качественная и в срок!
Как всегда, задание было сформулировано четко и понятно, оплачена работа быстро. Достойный работодатель и приятный в общении.
Ответный отзыв
Копирайтинг
8 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга