Нужна 1 статья на 2000 символов

Требуются статьи о США/Америке. Статьи должны быть рассчитаны на тех, кто хочет иммигрировать в эту страну или просто интересуется жизнью Американцев. Нужны так же и общие статьи. Оплата от 70 рублей за одну статью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Нужна 1 статья примерно на 2000 символов для страницы "О нас".
Магазин специализируется на продаже изделий ручной работы.
80 рублей/1000 символов.
Ключи вышлю в скайп или аську тому, кто сможет сейчас написать эту статью.
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