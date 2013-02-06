Нужна 1 статья на 2000 символов

$50
КопирайтингЗавершен10 заявок204 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужна 1 статья примерно на 2000 символов для страницы "О нас".

Магазин специализируется на продаже изделий ручной работы.

80 рублей/1000 символов.

Ключи вышлю в скайп или аську тому, кто сможет сейчас написать эту статью.

11 лет назад
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Иляна прекрасно выполнила задачу в очень короткие сроки. За это ей моя огромная благодарность!
Уважаемые фрилансеры, обратите внимание на мои рекомендации! Мария - один из самых замечательных заказчиков, которые мне встречались. Приятное общение, интересная и четко поставленная задача, предоставлены все необходимые данные, достойная оплата пришла мгновенно!!! Настоятельно рекомендую всем откликаться на проекты, которые будут опубликованы Марией! Спасибо Вам, Мария, за проект, после которого остались исключительно положительные эмоции и впечатления! Надеюсь, еще будет возможность для нашего сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Требуются статьи о США/Америке

    Требуются статьи о США/Америке. Статьи должны быть рассчитаны на тех, кто хочет иммигрировать в эту страну или просто интересуется жизнью Американцев. Нужны так же и общие статьи. Оплата от 70 рублей за одну статью ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание текстов для хостинга

    $100

    Добрый день. Ищется копирайтер, способный написать тексты для хостинг компании. Нужно будет составить тексты на тему технологий, преимуществ, интересно написать о компании. Очень важно, чтобы у копирайтеры был подобный опыт уже в прошлом. Пожалуйста, присылайте свои заявки, а ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер

    $500

    Необходимо писать много текстов, тематика — музыка. Рерайт с исходника, быстрая оплата. Работа найдется для всех! Объемы большие.

    Копирайтинг97 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание сео-статей

    Требуется написание 10 сео-статей на строительную тематику, заточенные под ключевые запросы "ремонт квартир", "отделка" и т. д. Просьба пояснить стоимость за 1000 слов и сроки исполнения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты

    Доброго времени суток! Для интернет-магазина женского белья нужно написать уникальный текст под список ключевиков. А так же сделать рерайт текста под ключивики. Жду предложения.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Статьи о социальных сетях

    Добрый день! До следующего понедельника (11.02.2013) требуется написать 5-7 статей по тематике социальных сетей (в стиле "Как очистить свою стену в контакте". Объем каждой статьи - 3 тыс. знаков, для каждого текста требуется 2-3 скриншота. Цена ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание обзорных статей в блог

    1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 3000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика как в блогах http://ebayclub.livejournal.com, http://club.ebaytoday.ru/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / ebay ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер (Технический писатель)

    Задача: написание технических статей-обзоров по серверному и сетевому оборудованию, по технологиям, применяющимся в этом оборудовании и решениям на основе этого оборудования. Тематика: серверы, блейд-серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование ведущих производителей: IBM, Dell, HP, Cisco, Fujitsu. Источники ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно подготовить вопросы для интервью.

    Необходимо подготовить 60 вопросов для интервью, по теме «Сломать или признать: многоквартирные дома на землях ИЖС» Интервью будет проводиться с одним из застройщиков таких домов. Вопросы могут быть острые, провокационные, технически сложные, т.е любые. работа не сложная, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад