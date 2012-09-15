Снова требуется ваша помощь для составления плана е-мейл расылки и самих писем для нее. Заказчик - интернет магазин женской одежды и сумок. Будем рекламировать позиции. акции, расказывать о новинках. В общем нужна полноценая серия писем.
Работаем командой. Профессионально, быстро, с гарантией результата.
Создание сайтов "под ключ" любой сложности и направленности:
- Сайт-визитка
- Корпоративный сайт
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- Новостное интернет-издание
- Сайт-фотогалерея
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- Интернет-портал
а также другие виды сайтов.
- $250Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Лариса, мне нужно организовать расылку для веб-студии. Писем пока запланировано 10 среди них должны быть рекламные. об акциях, о ценах и просто интересные. Здесь важна не столько реклама сколько креативность и чтобы расылку читали. Средний ...Завершен11 лет назад
- $250
Нужно 10-12 интересных статей о мебели и домашних аксессуарах. Без ключей для людей.Завершен11 лет назад
- $100
Приватно для Кононовой Ларисы. Добрый день! Нужны 3 продающих текста ( такие же яркие как и в прошлый раз) но для другого продукта. Один текст примерно 2000-2500 объем. Подробнее в личку тогда.Завершен11 лет назад
Добрый день всем! Хотел бы найти здесь хороших копирайтеров, которые умеют писать продающие тексты. У нас сейчас в разработке сайт компании которая занимается выпуском и продажей пластиковых изделий (не только для быта, но и для ...Завершен11 лет назад