mastakkk

Андрей mastakkk

 
43 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание, наполнение, продвижение сайтов

Работаем командой. Профессионально, быстро, с гарантией результата.

Создание сайтов "под ключ" любой сложности и направленности:

- Сайт-визитка

- Корпоративный сайт

- Интернет-магазин

- Сайт контент-проект

- Промо-сайт

- Сайт-форум

- Новостное интернет-издание

- Сайт-фотогалерея

- Блог

- Интернет-портал

а также другие виды сайтов.

Сайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание эффективной почтовой расылки

    $250

    Снова требуется ваша помощь для составления плана е-мейл расылки и самих писем для нее. Заказчик - интернет магазин женской одежды и сумок. Будем рекламировать позиции. акции, расказывать о новинках. В общем нужна полноценая серия писем.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание рекламных писем для будущей расылки

    Лариса, мне нужно организовать расылку для веб-студии. Писем пока запланировано 10 среди них должны быть рекламные. об акциях, о ценах и просто интересные. Здесь важна не столько реклама сколько креативность и чтобы расылку читали. Средний ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекламные тексты

    $100

    Приватно для Кононовой Ларисы. Добрый день! Нужны 3 продающих текста ( такие же яркие как и в прошлый раз) но для другого продукта. Один текст примерно 2000-2500 объем. Подробнее в личку тогда.

    Рекламный текст
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание продающих текстов + рекламных писем

    Добрый день всем! Хотел бы найти здесь хороших копирайтеров, которые умеют писать продающие тексты. У нас сейчас в разработке сайт компании которая занимается выпуском и продажей пластиковых изделий (не только для быта, но и для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Написание продающих текстов + рекламных писем
Спасибо за отличное сотрудничество!
Отличные тексты получились. Действительно продающие и рекламные, как и хотел заказчик. Лариса сама продумала их схему, предложила особый стиль. Для меня было важно высокое качество и я его получил.
Ответный отзыв
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Рекламные тексты
Спасибо за отличное сотрудничество!
Обращаюсь к Ларисе уже не в првый раз и снова очень доволен. Тексты получились живые, продающие, информативные. Заказчик принял с первого чтения, что для него редкость:) Супер.
Ответный отзыв
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$160
10 баллов
10 лет назад
Написание рекламных писем для будущей расылки
Спасибо за сотрудничество!
Письма получились креативные и интересные. Думаю расылка будет работать отлично)) Спасибо!
Ответный отзыв
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Создание эффективной почтовой расылки
+ за интересный заказ и быструю оплату)
Лариса спасибо за отличную работу и практические советы по организации расылки. В который раз доволен сотрудничеством четкой работой и оптимальной ценой.
Ответный отзыв
loria
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$230
10 баллов
11 лет назад
Информационно-рекламные тексты про мебель
Спасибо за интересный заказ! Будем сотрудничать и дальше. Отличный заказчик.
Спасибо, отличные тексты с полезной информацией... еще обращусь обязательно!!
Ответный отзыв