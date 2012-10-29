Рекламные тексты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка91 просмотр

Приватно для Кононовой Ларисы.

Добрый день! Нужны 3 продающих текста ( такие же яркие как и в прошлый раз) но для другого продукта. Один текст примерно 2000-2500 объем. Подробнее в личку тогда.

13 лет назад
mastakkk
Андрей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня
Обращаюсь к Ларисе уже не в првый раз и снова очень доволен. Тексты получились живые, продающие, информативные. Заказчик принял с первого чтения, что для него редкость:) Супер.
Спасибо за отличное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

loria
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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