Рекламные тексты

Требуется копирайтер для написания статей (копирайтинг - несколько источников для написания одной статьи). Очень приветствуется знание материала. Вы будете предлагать темы для статей. Вы можете взять обе темы, а можете записаться только ...
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Приватно для Кононовой Ларисы.
Добрый день! Нужны 3 продающих текста ( такие же яркие как и в прошлый раз) но для другого продукта. Один текст примерно 2000-2500 объем. Подробнее в личку тогда.
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