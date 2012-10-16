Копирайтер для сайта

Требуется копирайтер для написания статей (копирайтинг - несколько источников для написания одной статьи).

Очень приветствуется знание материала. Вы будете предлагать темы для статей. Вы можете взять обе темы, а можете записаться только на одну из них.

Тема для написания:

1. автомобили

2. рыбалка

Оплата будет 30 рублей за 1000 символов. К статьям нужно подобрать все необходимые картинки. Эта цена после испытательных 10 статей. До этого по 20 рублей за 1000.

Работы много. По сути, это сопровождение новых проектов.