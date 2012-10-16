Копирайтер для сайта

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Закрыт9 заявок421 просмотр

Требуется копирайтер для написания статей (копирайтинг - несколько источников для написания одной статьи).

Очень приветствуется знание материала. Вы будете предлагать темы для статей. Вы можете взять обе темы, а можете записаться только на одну из них.

Тема для написания:

1. автомобили

2. рыбалка

Оплата будет 30 рублей за 1000 символов. К статьям нужно подобрать все необходимые картинки. Эта цена после испытательных 10 статей. До этого по 20 рублей за 1000.

Работы много. По сути, это сопровождение новых проектов.

Написание статей
13 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров