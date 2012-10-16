Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: стиль, волосы, косметика, уход за лицом, уход за телом, здоровье женщины. ...
Копирайтер для сайта
Требуется копирайтер для написания статей (копирайтинг - несколько источников для написания одной статьи).
Очень приветствуется знание материала. Вы будете предлагать темы для статей. Вы можете взять обе темы, а можете записаться только на одну из них.
Тема для написания:
1. автомобили
2. рыбалка
Оплата будет 30 рублей за 1000 символов. К статьям нужно подобрать все необходимые картинки. Эта цена после испытательных 10 статей. До этого по 20 рублей за 1000.
Работы много. По сути, это сопровождение новых проектов.
Заявки фрилансеров
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