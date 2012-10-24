Нужен рерайт. Тема - таможенные услуги

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Завершен3 заявки165 просмотров

Нужен хороший рерайт 95%-98%.

Стоимость 30р за 1 К

13 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

n-atlantida
Наталья 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Достаточно быстро и качественно Наталья выполнила заказ. Рерайт - 100% уникальности. Рекомендую тем, кому нужно срочно и качественно.
Приятно работать с таким заказчиком. Задание понятное, ясное, четкое. Оплата быстрая. От сотрудничества остались только хорошие впечатления.

Заявки фрилансеров

n-atlantida
Наталья 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад