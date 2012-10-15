Написать бизнес-план

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужно написать бизнес план для интренет портала.

Высылайте примеры работ, стоимость

13 лет назад
BofC
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров