Нужно текст придумать

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Закрыт5 заявок241 просмотр

Нужно текст придумать задание в приложение

13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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