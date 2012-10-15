Требуется копирайтер для работы с соц. сетях (ВК)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт30 заявок349 просмотров

Требуется Копирайтер для публикации текстов разного вида с социальных сетях.

13 лет назад
NikSerg63
Назаров 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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