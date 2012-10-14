Здравствуйте. Каждый текст от 3 до 4 тысяч знаков без пробелов, для начала нужно 300 таких. ТЗ несложное, все шаги подробно и понятно описаны. К техзаданию прилагается образец текста, написанного по ТЗ. ...
Требуется копирайтер в редакцию журнала
В редакцию известного автомобильного журнала требуется специалист по работе с контентом (рерайт и копирайт).
Работа постоянная и удаленная.
Достойная оплата.
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