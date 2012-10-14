Нужны тексты для сайта, от 1 000 000 знаков

Здравствуйте.

Каждый текст от 3 до 4 тысяч знаков без пробелов, для начала нужно 300 таких.

ТЗ несложное, все шаги подробно и понятно описаны. К техзаданию прилагается образец текста, написанного по ТЗ.

Если сотрудничество пройдет успешно, могу предложить постоянный поток заказов в больших объемах.

Бюджет до 1,5 долларов за тысячу знаков без пробелов. Оставляйте в заявке информацию о цене за 1 тысячу знаков без пробелов.