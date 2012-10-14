Нужны тексты для сайта, от 1 000 000 знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт42 заявки422 просмотра

Здравствуйте.

Каждый текст от 3 до 4 тысяч знаков без пробелов, для начала нужно 300 таких.

ТЗ несложное, все шаги подробно и понятно описаны. К техзаданию прилагается образец текста, написанного по ТЗ.

Если сотрудничество пройдет успешно, могу предложить постоянный поток заказов в больших объемах.

Бюджет до 1,5 долларов за тысячу знаков без пробелов. Оставляйте в заявке информацию о цене за 1 тысячу знаков без пробелов.

13 лет назад
Sugrob
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Описание товаров по 300 знаков

    $50

    Добрый день. Требуется описать и придумать названия для товаров по фотографии. Размер - 300 знаков (не больше 400 с пробелами). Тематика - ювелирка. Стоимость - 10 руб за описание. Требования - уникальность и отсутствие ошибок. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO-рерайт сайта

    Нужен seo-рерайт большей части сайта. Главная страничка + описания товаров + дополнительные статьи. Желательно, что бы испольнитель немного разбирался в авто тематике. В заявке указывайте цену и сколько ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей

    Необходимо провести рерайт текста текст порядка 10 000 символов 30руб за 1000 знаков

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Описание товара для интернет магазина

    Нужны описания женских сумок по фото 300-400 знаков Всего 15 сумок,из них 7 разных моделей, только цвета, разные. Для одинаковых моделей описание должно немного различатся, можно не сильно.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Написать текст для сайта, торгующего мебелью, люстрами и дверьми... За 1000зн - 30р. Оплата сразу после проверки.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текстов о живописи и искусстве

    Ищем человека для долгого сотрудничества, который будет писать нам 2-3 статьи в неделю. Каждый текст 2-4 тысячи знаков, часть по заданным ключевым словам, часть на свободную тему. Но всё так или иначе связано с картинами, ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад