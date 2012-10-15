Описание товара для интернет магазина

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Завершен15 заявок188 просмотров

Нужны описания женских сумок по фото 300-400 знаков

Всего 15 сумок,из них 7 разных моделей, только цвета, разные.

Для одинаковых моделей описание должно немного различатся, можно не сильно.

13 лет назад
natalia00
Наталья 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

pearljamjess
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$13
1 день
Отличный специалист, выполнила работу очень качественно и в срок.Рекомендую.
Наталья - человек, с которым действительно приятно иметь дело. Я очень довольна нашим сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

pearljamjess
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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