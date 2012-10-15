Ищется человек умеющий писать и имеющий представление о танцах для написания рерайта большого кол-ва текстов. Подробности по icq 262568207. Оплата webmoney.
Описание товара для интернет магазина
Нужны описания женских сумок по фото 300-400 знаков
Всего 15 сумок,из них 7 разных моделей, только цвета, разные.
Для одинаковых моделей описание должно немного различатся, можно не сильно.
Выбранный исполнитель
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