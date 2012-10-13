Здравствуйте . Нужен продающий текст - письмо для рассылки , для клининговой компании . Направление - коммерческие здания . Подробности сообщу , если потребуются . Спасибо .
Тексты по ключам в свободной форме
Здравствуйте всем, в том числе, сбежавшим с фриланса :) !
Ищу человека который будет периодично писать тексты "из головы". Никаких заданий и поиска информации. Текст нужно писать только исходя из ключевых слов и в нужной тематике. Хоть в стиле рассказа или истории, или в стиле личного блога, все равно.
Тематика развеления. НЕДОРОГО
Указывайте стоимость за 1000 знаков.
Легкие и интересные тексты с юмором - приветствуются!
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