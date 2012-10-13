Тексты по ключам в свободной форме

Здравствуйте всем, в том числе, сбежавшим с фриланса :) !

Ищу человека который будет периодично писать тексты "из головы". Никаких заданий и поиска информации. Текст нужно писать только исходя из ключевых слов и в нужной тематике. Хоть в стиле рассказа или истории, или в стиле личного блога, все равно.

Тематика развеления. НЕДОРОГО

Указывайте стоимость за 1000 знаков.

Легкие и интересные тексты с юмором - приветствуются!