Написать 20 обзоров "Дневники Вампира"

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Закрыт2 заявки188 просмотров

Написать 20 обзоров по 300 символов о сериале "Дневники Вампира 4 сезон.

Итого 20 обзоров по 300 =6000 символов

Основные требования - Уникальность

Цена: за всю работу 6$

Результат не позднее 14 октября 21:00

Материал в формате .doc

13 лет назад
dgonik82
Евгений 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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