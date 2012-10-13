Здравствуйте . Нужен продающий текст - письмо для рассылки , для клининговой компании . Направление - коммерческие здания . Подробности сообщу , если потребуются . Спасибо .
Написать 20 обзоров "Дневники Вампира"
Написать 20 обзоров по 300 символов о сериале "Дневники Вампира 4 сезон.
Итого 20 обзоров по 300 =6000 символов
Основные требования - Уникальность
Цена: за всю работу 6$
Результат не позднее 14 октября 21:00
Материал в формате .doc
Заявки фрилансеров
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